Türkiye kar ve yağmura teslim olacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurdun doğu, iç kesimleri ve yüksek bölgeleri kar; kıyı kesimleri ise sağanak yağışın etkisine girecek. Sıcaklıklar yurt çapında 4 ila 8 derece düşecek

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar yurt çapında düşmeye devam edecek. Kar ve sağanak yurt çapında hakim olurken, yağışların arttığı bölgelerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece düşecek. Yapılan açıklamaya göre Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde sürmesi beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği, bu bölgelerde hava sıcaklıklarının ise 4-5 derece düşeceği bildiriliyor. Yağışların Aydın'da Söke, Kuşadası, Didim, Muğla geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer'de kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde ise şiddetli olması bekleniyor.



TEDBİRLİ OLUN UYARISI



Meteoroloji, doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği, meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Ordu ve Giresun'da yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak bu akşam saatlerine dek 70 kilogram civarında olacağı tahmin ediliyor.



BURSA'DA KAR ARTACAK



Marmara bölgesinin çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik'te yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurt çapında kar yağışının artacağı bölgelerde sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor.