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Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçı aranıyor

Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçı Muharrem Sürücü aranıyor

29.12.2019, 13:38

'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan 'den (37) dünden beri haber alınamıyor. Sürücü'nün bulunması için jandarma dalgıç ekipleri, deniz polisi, itfaiyeciler ile köylüler, nehirde ve karada arama- kurtarma çalışması yapıyor.

Evli, 1 çocuk babası amatör balıkçı , dün saat 17.00 sıralarında, 6 metrelik teknesiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi Gedizaltı mevkisindeki Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktaya balık tutmaya gitti.

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