Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçı Muharrem Sürücü aranıyor

İzmir'in Foça ilçesinde, balık avlamak için teknesiyle Gediz Nehri'ne açılan Muharrem Sürücü'den (37) dünden beri haber alınamıyor. Sürücü'nün bulunması için jandarma dalgıç ekipleri, deniz polisi, itfaiyeciler ile köylüler, nehirde ve karada arama- kurtarma çalışması yapıyor.

Evli, 1 çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün saat 17.00 sıralarında, 6 metrelik teknesiyle Foça'nın Gerenköy Mahallesi Gedizaltı mevkisindeki Gediz Nehri'nin denize döküldüğü noktaya balık tutmaya gitti.