Gediz Nehri'nde tekneyle balık avına çıkan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde dün tekneyle balık tutmak üzere Gediz Nehri'ne gideceğini söyleyen ve bir daha haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Muharrem Sürücü (37), dün akşam saatlerinde Gerenköy Mahallesi Gedizaltı mevkisinde arkadaşlarına tekneyle balık tutmaya gideceğini söyleyerek nehre açıldı. Geri dönmeyen Sürücü'yü aramaya başlayan arkadaşları, tekneyi boş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, itfaiye, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli kurbağa adamlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Evli ve bir çocuk babası Sürücü'nün cesedi, yaklaşık 23 saat sonra 4 metre derinlikte kurbağa adamlar tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Muharrem Sürücü'nün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AA Gediz Nehri'nde kaybolan amatör balıkçı Muharrem Sürücü aranıyor