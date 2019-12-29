İzmir Aliağa'da fırtına ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Aliağa ve çevresi için kuvvetli fırtına ile zirai don uyarısında bulundu. Alınan son verilere göre Aliağa’da hafta boyunca sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün resmi internet sayfası üzerinden yaptığı duyuruya göre; Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de bugün kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.



ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte zirai don uyarısında da bulundu. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "28-29 Aralık Cumartesi ve Pazar günleri gece ve sabah saatlerinde bölgemizin iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir. Zirai don riski beklenen kesimlerde zirai faaliyette bulunan üreticilerimizin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."





ALİAĞA'DA TAHMİN EDİLEN BEŞ GÜNLÜK HAVA DURUMU

29 Aralık 2019 Pazar: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 11, en düşük 5 derece

30 Aralık 2019 Pazartesi: Hava sağanak yağışlı, sıcaklık en yüksek 11, en düşük 6 derece

31 Aralık 2019 Salı: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 12, en düşük 6 derece

1 Ocak 2020 Çarşamba: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 10, en düşük 3 derece

2 Ocak 2020 Perşembe: Hava çok bulutlu, sıcaklık en yüksek 10, en düşük 5 derece

İHA