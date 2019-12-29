İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü 20 yaşındaki genç Abdülmelik Nejar, kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet sürücüsü Abdülmelik Nejar (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki 35 AIN 807 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü.
İzmir'de feci ölüm! Metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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