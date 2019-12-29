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'de ! Metrelerce sürüklenen sürücüsü genç hayatını kaybetti

İzmir'de feci ölüm! Metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti

29.12.2019, 08:58

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü 20 yaşındaki genç , kamyon tekerlerinin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şht. Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü (20) cadde üzerinde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı S.A. idaresindeki 35 AIN 807 plakalı kamyonun çarpması sonucu yere düştü.

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