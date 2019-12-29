İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 848 personelin katılımı ile huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi. Uygulamada 10 bin kişiden fazla kişi sorgulandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, dün çok sayıda adreste eş zamanlı huzur ve güven operasyonu gerçekleştirdi.
İzmir'de huzur ve güven operasyonu! Ceza yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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