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'de operasyonu! Ceza yağdı

İzmir'de huzur ve güven operasyonu! Ceza yağdı

29.12.2019, 11:32

İl Jandarma Komutanlığınca 848 personelin katılımı ile operasyonu gerçekleştirildi. Uygulamada 10 bin kişiden fazla kişi sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, dün çok sayıda adreste eş zamanlı operasyonu gerçekleştirdi.

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