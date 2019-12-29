  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü

29.12.2019, 15:03

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurulan kişi hayatını kaybetti. Hamza Duman'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.U, Boğaziçi Caddesi'nde karşılaştığı Hamza Duman ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.U, Duman'a tabancayla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Duman, 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde, Hamza Duman ile aralarında husumet bulunduğunu, karşılaştıklarında tekrar tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de silahlı kavgada bir kişi öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN