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'da yılbaşında piyasaya sürecekleri sahte içkileri toprağa gömdüler

Manisa'da yılbaşında piyasaya sürecekleri sahte içkileri toprağa gömdüler

29.12.2019, 13:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019,13:08

'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğu toprağa gömülü 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba mahallelerinde üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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