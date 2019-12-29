Manisa'da yılbaşında piyasaya sürecekleri sahte içkileri toprağa gömdüler

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğu toprağa gömülü 3 bin 250 litre sahte şarap ve bin 115 litre sahte rakı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri, Bağcılar, Kabazlı, Mersindere, Beylikli, Kapancı ve Çukuroba mahallelerinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.