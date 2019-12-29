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'da toplamak için giden kişinin cesedi ormanda bulundu

Muğla'da mantar toplamak için giden kişinin cesedi ormanda bulundu

29.12.2019, 14:46

'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Muslu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Muğla Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu (61), dün sabah saatlerinde toplamak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen ve kendisinden de haber alınamayan Muslu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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