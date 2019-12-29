Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Muslu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Muğla Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu (61), dün sabah saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen ve kendisinden de haber alınamayan Muslu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Muğla'da mantar toplamak için giden kişinin cesedi ormanda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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