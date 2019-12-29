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Şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi

Şantiyeye gelen tilki ile yavrularını elleriyle besledi

29.12.2019, 12:01

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde anne ve iki yavru tilkinin geldikleri şantiyede, bir çalışan tarafından beslendiği anlar, kameraya yansıdı.

Şuhut'a bağlı Başören köyünde rüzgar türbini inşaatının şantiyesine gelen anne tilki ve iki yavrusu, buradaki görevliler tarafından beslendi. Yaklaşık bir yıldır şantiyeye gelen anne tilkinin, son dönemde yavrularını da getirdiği belirtilirken, şantiyede çalışan tüm personelin, hayvanları elleriyle beslediği kaydedildi.

Son günlerde bölgede sert kış koşulları etkisini gösterirken, şantiyeye gelen anne tilki ve yavrularının çalışanlardan Mehmet Poyraz tarafından beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şantiyedeki odanın camına çıkan tilkinin, Mehmet Poyraz'ın eliyle uzattığı ekmeği alıp gittiği anlar yer aldı. Yine tilkilerin pencereden önlerine atılan ekmek parçalarını almaları da görüntülere yansıdı.

DHA

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