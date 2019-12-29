Somali Cumhurbaşkanı Farmajo'ndan Başkan Erdoğan'a dayanışma teşekkürü

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, "Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo, "Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüşerek 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği Somali'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

ERDOĞAN: "TÜRKİYE HER ZAMAN SOMALİ'NİN YANINDADIR"

Mogadişu'daki terör saldırısını lanetleyen Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Erdoğan, görüşmede, "Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır." mesajını verdi.



Somali Cumhurbaşkanı Farmajo ise, 'kardeşim' diye hitap ettiği Erdoğan'a verdiği destek ve telefon görüşmesi için teşekkür etti.



"TÜRKİYE'YE ŞÜKRAN MESAJIMI İLETİYORUM"

Farmajo, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Korkakça terör eylemleri tarihi kardeşlik bağlarımızı geriletmeyecek. Milletim adına, halkımızla dayanışmanız için size ve Türkiye'ye şükran mesajımı iletiyorum" dedi.