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güne karla başladı

Afyonkarahisar güne karla başladı

30.12.2019, 10:18

'da gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, kent merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle başladı.

Afyonkarahisarda etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Sabah evlerinden işlerine ve okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kent merkezinde bu mevsim ilk kez beyaz örtünün hakim olması nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

İHA

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