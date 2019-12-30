Baba Parası 1 Ocak'ta kahkaha tufanı koparacak! Bakın Ahmet Kural ve Murat Cemcir '1 milyar dolar' ile ne yapardı?

1 Ocak’ta vizyona girecek olan Baba Parası filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin Sinan Özedincik ve Funda Karayel’in sunduğu, A Para’da yayınlanan Günaydın Hafta Sonu programının konuğu oldu. Baba Parası filminin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, yaptıkları itiraflarla programa damga vurdu.

Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, A Para'da yayınlanan Günaydın Hafta Sonu programının bu haftaki konuğu Baba Parası filminin ekibiydi. Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, yaptıkları itiraflarla programa damga vurdu. Şarkıcılar Jeyan Büyükburç ve Mert Davran dakonuklar arasındaydı.

BİZ DE BÜYÜK PARALAR KAZANDIK



Ahmet Kural, "Filmde geçen 1 milyar dolar sizin olsa ne yapardınız?" sorusuna şu ilginç yanıtı verdi: "O kadar param olsa eğitime yatırım yapardım. Bu arada biz de ciddi paralar kazandık ama değişmedik. Aslında ilk başta değişir gibi olduk ama sonra Murat'la birbirimizi uyararak hemen durumu dengeledik."

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SEVİYORUM EVLENEBİLİRİM

Ahmet Kural, programda avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Evlilik için nasip diyelim. Şu halimize şükür. Çok tatlıyız, bomba gibiyiz. Evlilik güzel şey, inşallah o da olur." Murat Cemcir ise filmde anlatılan 1 milyar dolarlık servet için şu esprili yorumu yaptı: "1 milyar dolar bana çıksa herhalde akli melekelerimi yitirirdim."



HOLOGRAM YÖNTEMİYLE BABAMLA SAHNEDE DÜET YAPACAĞIM

Programda Erol Büyükburç'un kızı olan Jeyan Büyükburç, rahmetli ablası Ajlan Büyükburç'un bir şarkısını seslendireceği

ni söyledi. Jeyan Büyükburç "Çok eskiden beri ablamla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ama çekincelerim vardı. Sonra 'Yeni nesil de onun kalbini hissetmeli, şarkılarını bilmeli' dedim ve bir şarkısına cover yaptım. Bunu sosyal medyada yayınlayacağım. Başka özel bir projem daha var. Türkiye'de bir ilk olacak. Hologram yöntemiyle babamla sahnede düet yapacağım" dedi.

'POP ÖLMEZ ŞU AN RAP MODASI VAR'



Konuklardan Mert Davran'ın samimi açıklamalarından bazıları ise şöyle oldu;

-Bana son günlerde hep 'Pop müzik öldü mü?' diye soruluyor. Bence bu bir moda. Şu an rap ön planda. Bir dönemde de arabesk öne çıkmıştı.

-Altı-yedi yıldır pazar günleri arabesk gecesi yapıyorum. Hem eğlendiriyor, hem ağlatıyoruz.

-Anne-babası ünlü olan çocuklar 1-0 önde başlıyor gibi görünüyor ama işleri çok daha zor. Onlardan çok daha iyi şeyler yapmaları bekleniyor.

-Abim Mehmet Davran ile çalışmak zor. Aslında eğlenceli bir adam. Seni yerin dibine sokar ama başkasının bir şey söylemesine asla izin vermez.

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