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'de gemi kablolara zarar verdi; dünden beri elektriksiz

Balıkesir'de gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz

30.12.2019, 11:56

'e bağlı 'nda, denizin dibinde bulunan iletim kablolarının, buradan geçen bir geminin zarar vermesi sonucunda arızalanması nedeniyle dün saat 15.00'ten bu yana yaşanıyor. Sorunun çözülmesi amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

'e bağlı 'nda dün saat 15.00 sıralarında Narlı'dan, Marmara Adası'na denizin dibinden giden kablolarında, bölgeden geçen bir geminin zarar vermesi neticesinde arıza meydana geldi.

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