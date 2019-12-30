Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda, denizin dibinde bulunan elektrik iletim kablolarının, buradan geçen bir geminin zarar vermesi sonucunda arızalanması nedeniyle dün saat 15.00'ten bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Sorunun çözülmesi amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda dün saat 15.00 sıralarında Narlı'dan, Marmara Adası'na denizin dibinden giden elektrik kablolarında, bölgeden geçen bir geminin zarar vermesi neticesinde arıza meydana geldi.
Balıkesir'de gemi kablolara zarar verdi; Marmara Adası dünden beri elektriksiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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