Beren Saat 6 milyon aldı skandalı akladı!

Dizilerinde uyuşturucuyu özendiren Netflix ile milyonlarca liralık anlaşma yapan Beren Saat, şirketin yapımlarında verdiği eşcinsellik mesajlarının izleyenler için lütuf olduğunu söyledi

ABD merkezli Neflix, yapımlarında verdiği mesajlarla çizmeyi aşıyor. Eşcinsel karakterlerin dizi ve filmde yer alması, uyuşturucuya özendirilmesi izleyenlerin abonelikleri iptal ettirmeye başlamasına neden oldu.

SANKİ NORMALMİŞ GİBİ

İptallerin hızlanmasının en büyük nedeni ise, eşcinsellik mesajlarının çizgi filmlere kadar taşınması... Netflix'i savunma görevi ise bu şirketle 6 milyon TL karşılığında yeni bir yapım için anlaşan oyuncu Beren Saat'e verildi. Bir röportajında "Netflix dizilerinde eşcinsel karakterlerin olması eşcinselliği tetikler mi noktasına gelindi. Sizce?" sorusuna yanıt veren Beren Saat, "Sinema, edebiyat, belgesel olmasa zenginleşemeyiz. Birbirine benzemeyen hikayelerin anlatılması bir lütuftur. Hayatınızın çakışamayacağı biriyle empati fırsatı tanır size, zihninizi gidemeyeceğiniz yerlere vardırır" ifadelerini kullandı. Saat'in oynadığı dizide de çarpık ilişkiler var. Dizide; Saat ile 6 yıllık ilişkisi olan karakter, ilerleyen bölümlerde Beren Saat'in kardeşiyle ilişki yaşamaya başlıyor. Bu anlar, çok normalmiş gibi izleyiciye aktarılıyor.