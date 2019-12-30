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'de faciadan dönüldü! çatıyı uçurdu

Çanakkale'de faciadan dönüldü! Fırtına çatıyı uçurdu

30.12.2019, 13:25

'nin Biga ilçesinde, nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu, cadde üzerinde bazı iş yerleri düşen parçalardan isabet etmesiyle zarar gördü.

ve ilçelerindeki , hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Biga ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde 5 katlı apartmanın çatısı uçtu.

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