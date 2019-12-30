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Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü

Çanakkale'de kavgada bıçaklanan üniversite öğrencisi öldü

30.12.2019, 12:02

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kavga eden iki üniversite öğrencisinden biri bıçaklanarak hayatını kaybetti. Polise teslim olan B.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri Recep Oğuz ile B.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. tarafından bıçaklanan Oğuz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuz, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Recep Oğuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polise teslim olan B.K. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA

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