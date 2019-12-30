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'de 11 ayrı suçtan aranıyordu! O kadın pazarda yakalandı

Denizli'de 11 ayrı suçtan aranıyordu! O kadın pazarda yakalandı

30.12.2019, 10:28

'nin ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama kararı bulunan kadın, jandarmanın dikkati sayesinde pazarda yakalandı.

Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kıralan Mahallesi'ndeki semt pazarında durumundan şüphelendikleri ve vatandaşlardan para isteyen bir kadını takibe aldı.

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