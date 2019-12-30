Denizli'nin Çivril ilçesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan hakkında 11 yakalama kararı bulunan kadın, jandarmanın dikkati sayesinde pazarda yakalandı.
Çivril Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kıralan Mahallesi'ndeki semt pazarında durumundan şüphelendikleri ve vatandaşlardan para isteyen bir kadını takibe aldı.
Denizli'de 11 ayrı suçtan aranıyordu! O kadın pazarda yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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