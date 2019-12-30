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Her gün 1 adet çiğ pirinç yutmanın vücuda etkisi inanılmaz

Her gün 1 adet çiğ pirinç yutmanın vücuda etkisi inanılmaz

30.12.2019, 18:15

Hemen hemen her mutfakta bulunan pirinç, pek çok kişi tarafından severek tüketiliyor. Sağlığa birçok faydası bulunan pirincin bir etkisi daha ortaya çıktı. Her gün bir adet çiğ pirinç yiyerek kilo vermek mümkün. İşte zayıflamak isteyenleri yakından ilgilendiren o yöntem.

Pirinç kürü ile nasıl kilo verilir? sorusu zayıflamak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte bir uzmana danışarak yapabileceğiniz çiğ pirinç ile kilo verme yöntemi...

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