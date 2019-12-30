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'de ! sayesinde gerçek babası ortaya çıktı

İzmir'de film gibi olay! E-devlet sayesinde gerçek babası ortaya çıktı

30.12.2019, 09:34

'de oturan ve annesinin kendisine babasının asker olduğunu, yıllar önce çatışmada hayatını kaybettiğini söylediği (53), sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlamayınca şüpheye düştü. Bintaş'ın ısrarı üzerine annesi, babasının 'in ilçesinde yaşayan emekli öğretmen olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.

60'lı yıllarda, Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki kuru temizlemecide çalışan G.B. (74), fakültede eğitim gören ile ilişki yaşamaya başladı. Çift bir süre sonra ayrılınca, G.B. Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. G.B., Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu Fazlıoğulları'na söyledi.

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