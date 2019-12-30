İzmir'de film gibi olay! E-devlet sayesinde gerçek babası ortaya çıktı

İzmir'de oturan ve annesinin kendisine babasının asker olduğunu, yıllar önce çatışmada hayatını kaybettiğini söylediği Kenan Bintaş (53), e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlamayınca şüpheye düştü. Bintaş'ın ısrarı üzerine annesi, babasının Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Fazlıoğulları olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. DNA sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.

60'lı yıllarda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki kuru temizlemecide çalışan G.B. (74), fakültede eğitim gören İbrahim Fazlıoğulları ile ilişki yaşamaya başladı. Çift bir süre sonra ayrılınca, G.B. Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. G.B., Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu Fazlıoğulları'na söyledi.