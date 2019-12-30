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'de nasıl olacak? Meteoroloji'den ve kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 10 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu

İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 10 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu

30.12.2019, 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019,10:53

'de bugün hava nasıl olacak? bekleniyor mu? Meteoroloji'den kritik uyarıları! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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