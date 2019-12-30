İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kar yağışı ve kuvvetli fırtına uyarısı! İşte 10 Aralık Pazartesi yurtta hava durumu

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarıları! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte detaylı hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN