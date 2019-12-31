Avokado yağ yakımını hızlandırıyor

Diyet listelerinin neredeyse hepsinde görmeye alışık olduğumuz avokadonun yüzlerce faydası var! Avokado, antioksidan etkisiyle doygunluk hissi verip, yağ yakımını hızlandırır. Sağlıklı yağ zengini avokadonun yağı da yemeklere lezzet katar, kalp ve göz sağlığını korur. Çeşitli malzemelerle birleştiğinde farklı lezzetler oluşturan avokado, ruh halimizi iyileştirir, muzdan daha fazla potasyum içerir.