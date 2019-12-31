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Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

31.12.2019, 08:47

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Tekağaç Burnu açıklarında devriye faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 27'si Suriye, 2'si Filistin ve 1'i Irak uyruklu 30 kişiyi yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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