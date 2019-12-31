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Bakan : Yeni yılda var gücümüzle çalışacağız

Bakan Berat Albayrak: Yeni yılda var gücümüzle çalışacağız

31.12.2019, 13:16

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Albayrak mesajında, "Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni yıl mesajı yayımladı. Albayrak mesajında, "2020 yılının, hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum."ifadelerine yer verdi.

Albayrak ayrıca, "Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.


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