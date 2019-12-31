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'de bugün nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den kritik uyarılar! İşte 31 Aralık Salı

İzmir'de hava durumu bugün nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den kritik uyarılar! İşte 31 Aralık Salı hava durumu

31.12.2019, 10:00

'de bugün nasıl olacak? Vatandaşlar 2019 yılının son gününde nasıl olacak kar yağacak mı diye merak edip araştırıyor. Peki 31 Aralık Salı günü yurtta hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu...

'de bugün nasıl olacak? Vatandaşlar 2019 yılının son gününde nasıl olacak kar yağacak mı diye merak edip araştırıyor. Peki 31 Aralık Salı günü yurtta hava durumu nasıl? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte detaylı hava durumu...

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İzmir'de hava durumu bugün nasıl olacak? Kar yağacak mı? Meteoroloji'den kritik uyarılar! İşte 31 Aralık Salı hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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