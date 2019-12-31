İzmir'de traktör çarpmasıyla ölen Sezen'in annesi: Kızım bilim insanı olacaktı

İzmir'in Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi kampüsünde, yolun karşısına geçmek isteyen Sezen Zambak'ı (23) traktörle çarparak ölümüne neden olmak suçlamasıyla yargılanan sürücü Vehbi B. (46) hakim karşısına çıktı. Duruşmada gözyaşlarına hakim olamayan Sezen'in annesi Kevser Zambak, "Benin kızım bilim insanı olacaktı. Bu ülke için güzel şeyler yapacaktı" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Vehbi B. için yapılan tutuklama talebini reddederken, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaza, 16 Eylül'de, Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Zambak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sezen Zambak'ın yaşamını yitirdiği kazanın, görüntülerini izleyen ve kazanın yaşandığı yerde inceleme yapan ekipler, kaza tespit tutanağı hazırladı. Tutanakta traktör sürücüsü, 'sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara ilk geçiş hakkını vermek' maddesini ihlal ettiği için asli ve tam kusurlu bulundu.

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TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ HAKİM ÖNÜNDE

Sezen Zambak'ın hayatını kaybetmesine sebep olan kazanın ilk duruşması, İzmir 47'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Vehbi B. ile Sezen'in babası Metin ve annesi Kevser Zambak'ın yanı sıra tarafların avukatları katıldı. 'Taksirle öldürme' suçundan hakim karşısına çıkan Vehbi B., Sezen'i karşıdan karşıya geçtiği sırada gördüğünü söyledi. Vehbi B, "Traktörün arkasında su tankeri olduğu için işim gereği ara sıra arkayı kontrol etmem gerekiyor. Kafamı çevirdiğimde Sezen'i gördüm. Ancak geçmeyeceğini düşündüm. Arkadaşlarımın uyarısıyla frene bassam da traktörü durduramadım. Yanımdaki arkadaşlarımla beraber hemen ambulansa haber verdik. Güvenlik noktasından çıktığım için hızım 7 ile 10 kilometre arasındaydı. Çok üzgünüm" dedi.

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ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sezen'in babası Metin Zambak, sanık Vehbi B.'nin söylemleriyle kamera görüntüleri arasında çelişki olduğunu söyleyerek, "Şahıs, bilinçli bir şekilde arkadaşlarıyla sohbet edip yola bakmıyor. Kızımın yolu tamamlamasına yalnızca bir adım kalmıştı. Kendisi, tercihini muhabbet etmekten yana kullanmıştır" dedi. Söz alan Sezen'in annesi Kevser Zambak, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Sezen benim bir tanemdi. Bilim insanı olacak ve bu ülkeye faydalı işler yapacaktı. Kanser hastaları için yoğurt yapıyordu. Sonuna kadar şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.



Ailenin avukatı Turan Aras, Vehbi B.'nin tutuklanmasını talep ederken, mahkeme heyeti bu isteği reddetti. Heyet, kazanın meydana geldiği yerde 3 uzman tarafından yapılacak olan bilirkişi raporunun istenmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Heyet ayrıca, Vehbi B.'nin, 'konut terk etmeme' adli kontrol şartını, haftanın 3 günü karakola giderek imza atması şeklinde değiştirdi.

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DHA