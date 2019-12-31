Yeni yıla girerken vatandaşlar okullarda kar tatili verildi mi merak edip araştırıyor. Beklenen kar tatili haberi o ilimizden geldi. Burdur'da il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle köy yollarındaki ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı, il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, il merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrencilerin de bir gün süreyle izinli sayılmasına karar verildiği aktarıldı.
Okullar tatil edildi mi? Kar tatili yapılacak mı? Beklenen haber geldi! O ilimizde okullar tatil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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