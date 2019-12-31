Okullar tatil edildi mi? Kar tatili yapılacak mı? Beklenen haber geldi! O ilimizde okullar tatil

Yeni yıla girerken vatandaşlar okullarda kar tatili verildi mi merak edip araştırıyor. Beklenen kar tatili haberi o ilimizden geldi. Burdur'da il merkezine bağlı taşımalı eğitim verilen köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.