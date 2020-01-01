Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı...

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merakla araştırılıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte detaylar...