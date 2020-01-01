Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV yayın akışı...

atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merakla araştırılıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte detaylar...
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin hayranları 'Kuruluş Osman bu akşam var mı?' sorusunun yanıtını arıyor. atv yayın akışında diziyi göremeyenler Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?
Kuruluş Osman dizisi bu akşam yayınlanmayacak. 1 Ocak ATV yayın akışında Ana Haber Bülteni'nin ardından Malefiz adlı yabancı sinema yayınlanacak. Malefiz filminin ardından Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filmi ekranlarda olacak.
Yılbaşı tatili ve yeni reklam anlaşmaları nedeniyle bu hafta diziler yayınlanmayacak. Kuruluş Osman dizisinin 7. bölümü bu nedenle yayınlanmıyor. Dizinin 7. yeni bölümünün 15 Ocak akşamı ATV ekranlarında yayında olması bekleniyor.
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