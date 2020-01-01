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Tansiyonun belirtileri nelerdir? İşte hastası olduğunuzun 9 önemli kanıtı!

Tansiyonun belirtileri nelerdir? İşte tansiyon hastası olduğunuzun 9 önemli kanıtı!

01.01.2020, 19:28

hastalığı dünya genelinde en sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. Uygun tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilen tansiyonun pek çok belirtisi bulunmaktadır. Peki tansiyonun belirtileri nelerdir? Nelere dikkat etmek gerekir? İşte detaylar...

YÜKSEK TANSİYON NEDEN OLUR?

Yüksek tansiyonun neden oluştuğuna dair kesin bir veri yok. Kilolu veya stresli olmak, sağlıksız beslenmek, sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek başlıca nedenleri. Düzenli olarak spor yapmamak da önemli bir faktör. Yüksek genetik mi? Sorunun cevabı kısmen. Ailenizde yüksek tansiyonlu birisi varsa, sizin de yüksek tansiyonu sorununuz olması muhtemel...

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