  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku!

'ya hırsızlık şoku!

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku!

01.01.2020, 15:08 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020,15:09

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ameliyat olmak için İtalya'ya giden milli futbolcu 'nın Fransa'daki evine girdi. 22 yaşındaki futbolcunun değerli eşyalarının ve arabasının çalındığı belirtildi.

Fransa Ligi'nin 18'inci haftasında Lille'in deplasmanda Monaco'ya 5-1 mağlup olduğu maçta çapraz bağları kopan milli oyuncu , yılbaşı gecesi hırsızlık şoku yaşadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf Yazıcı'ya hırsızlık şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN