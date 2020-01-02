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'da

Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu

02.01.2020, 16:47

'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 191 sikke, 163 tarihi obje ve 2 heykel ele geçirildi. Tarihi eserlere ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasının ardından Sultandağı ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 191 sikke, 163 tarihi obje ve 2 heykel ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Tarihi eserlere ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

DHA

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