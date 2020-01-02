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'den yeğeni ile ilk paylaşım!

Hande Erçel'den yeğeni ile ilk paylaşım!

03.01.2020, 01:28

Azize dizisindeki rolü ile beğeni toplayan , geçtiğimiz hafta teyze olmuştu. Güzel oyuncu, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile ilk fotoğrafını Instagram üzerinden paylaştı. Erçel'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.

, yeğeni Aylin Mavi'yle moral buluyor. Hamileliği döneminde bir an olsun ablası Gamze Erçel'i yalnız bırakmayan güzel oyuncu, boş zamanlarında soluğu yeğeninin yanında alıyor.

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