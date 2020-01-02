Azize dizisindeki rolü ile beğeni toplayan Hande Erçel, geçtiğimiz hafta teyze olmuştu. Güzel oyuncu, ablası Gamze Erçel'in kızı Mavi ile ilk fotoğrafını Instagram üzerinden paylaştı. Erçel'in paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle moral buluyor. Hamileliği döneminde bir an olsun ablası Gamze Erçel'i yalnız bırakmayan güzel oyuncu, boş zamanlarında soluğu yeğeninin yanında alıyor.
Hande Erçel'den yeğeni ile ilk paylaşım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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