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İçinde ambulansın olduğu , nedeniyle Gökçeada'ya döndü

İçinde ambulansın olduğu feribot, poyraz nedeniyle Gökçeada'ya döndü

02.01.2020, 11:02

Gökçeada'dan Kabatepe'ye giden, içinde ambulansın olduğu, 'Gelibolu' isimli , nedeniyle tekrar Gökçeada'ya döndü.

İçinde hasta olan ambulansın da bulunduğu 'Gelibolu' isimli feribot, poyraz nedeniyle bugün tümü iptal edilen tarifeli seferler dışında saat 09.00'da Kabatepe'ye sefere başladı.


Yarım saatlik yolculuk sonrası feribotun kaptanı, poyraz yüzünden yola devam edemeyeceğini belirterek, Gökçeada'ya dönüşe geçti. 'Gelibolu' isimli feribot, saat 10.00 sıralarında Gökçeada'da limana yanaştı.

DHA

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