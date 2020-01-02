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'de 181 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 181 düzensiz göçmen yakalandı

02.01.2020, 13:04

'in Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili ilçelerinde 181 düzensiz göçmen yakalandı. Bergama ilçesinde, organizatör olduğu iddiasıyla H.T.E. adlı şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Çeşme, Bergama, Menderes, Karaburun ve Dikili'deki sahile yakın bölgelerde denetim yapıldı.

Jandarma, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan çoğunluğu Afgan uyruklu 181 kişiyi gözetim altına aldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada Bergama ilçesinde, organizatör olduğu iddiasıyla H.T.E. adlı şüpheli gözaltına alındı.

AA

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