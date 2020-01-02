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'de bugün nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarılar! 2 Ocak Perşembe yurtta hava durumu

İzmir'de bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarılar! 2 Ocak Perşembe yurtta hava durumu

02.01.2020, 09:11

'de bugün hava nasıl olacak? Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Ocak Perşembe detaylı ...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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