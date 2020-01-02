Yılbaşı sabahı yangın faciası

Ankara'da elektrik sobasından çıkan yangında 7 genç bir dairede mahsur kaldı. Üst komşuları Rahmi Yozgat alevlerin arasına dalıp gençlerden 4’ünü kurtardı. Ancak kendisi ve diğer 3 kişi can verdi.

Ankara yeni yıla acı bir haberle girdi. Altındağ Karapürçek mahallesi 439. sokakta 4 katlı bir binada sabaha karşı yangın çıktı. Semih Akbaş, 7 arkadaşıyla birlikte dedesi Hüseyin Koçer'e ait evde yılbaşını kutlamak için bir araya geldi. Evde bir anda çıkan yangının ardından bir genç pencereye çıkarak, "Arkadaşlarım öldü, kurtarın beni" diye bağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Apartmanın giriş katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirlenen alevlere itfaiyeyle birlikte apartman sakinleri de müdahale etti.



EVE DALDILAR VE...

Üst kattaki kahraman karı-koca Fatma ve Rahmi Yozgat (65) da yangın çıkan dairedeki gençleri kurtarmak için canlarını tehlikeye attı. Rahmi Yozgat'ın gençlerin bulunduğu eve girdiği, alevler arasındaki gençlerden 4'ünün kurtulmasına yardımcı olduğu, ama dumandan etkilenerek yere düştüğü ve sürünerek çıkmak isterken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Eşi Fatma Yozgat ise durumu ağır olduğu için hastanede yoğun bakıma alındı.



Elipler alevlere müdahale ederken üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Oksijen tüpü ve gaz maskesi takarak içeri giren ekipler, telefon bayisinde çalışan Semih Aktaş, oto kaportacıda çalışan Seyfi Güngör (26) ve oto tamircisi Naci Cankurtaran'ın (26) cesetlerini buldu. Aktaş'ın ağabeyi Hakan Aktaş'ın da yaralı olarak kurtulanlar arasında olduğu belirtildi.



ASKERE GİDECEKTİ

15 gün sonra askere gideceği öğrenilen Aktaş'ın, Mamak'ta yılbaşı eğlencesine katıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte ailesinden habersiz dedesinin evine geldiği öğrenildi. Evin sahibi Koçer'in ise oğlunun evinde olduğu öğrenildi.