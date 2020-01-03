  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de tarihi sikkeleri jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı

'de tarihi sikkeleri jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı

Balıkesir'de tarihi sikkeleri jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı

03.01.2020, 11:13

’in Ayvalık ilçesinde, Bizans dönemine ait sikkeleri, alıcı gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan İ.D. suçüstü yakalandı. Sikkelere, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile el konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Ayvalık ilçesinde yaşayan İ.D.'nin Bizans dönemine ait 137 adet sikkeyi satmaya çalıştığını belirledi. Jandarma, alıcı gibi İ.D. ile irtibat kurdu. Belirlenen yere gelen şüpheli, suçüstü yakalandı. Sikkelere, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile el konuldu.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de tarihi sikkeleri jandarmaya satmaya çalışınca yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN