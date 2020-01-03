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'de 44 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 44 kaçak göçmen yakalandı

03.01.2020, 09:43

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak , Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi ile Sivrice Burnu açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 24'ü çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

DHA

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