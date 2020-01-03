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İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri

İzmir'de 11 ilçede su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Ocak Cuma İzmir'de su kesintileri

03.01.2020, 09:22

İzmir'de bugün ( ) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintileri…

İzmir'de bugün ( ) bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. İzmir'de bazı yerlerde su kesintisi günlerce devam edecek. Bazı ilçelerde saatlerce su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar suların hangi ilçelerde ve mahallelerde kesileceğini, su kesintilerinin ne kadar süreceğini merak edip araştırıyor. 'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde sular kesilecek. Peki İzmir'de hangi ilçe ve mahallelerde sular olmayacak? Bornova'da hangi sokaklarda sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 3 Ocak Cuma günü İzmir'de su kesintileri…

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