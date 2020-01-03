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Karaciğeri enginar, elma ve limonla arındırın

Karaciğeri enginar, elma ve limonla arındırın
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Enginar, karaciğeri koruyucu özellikleri ile bilinen en yaygın sebzelerin başında gelir. Doğrudan sebzeyi de tüketebileceğiniz gibi, dilerseniz yapraklarından elde edeceğiniz suyunu da tüketebilirsiniz. Bu tarif içinse, hem sebze hem de yaprak kısımlarını kullanın. Enginarın acı aroması, elma sayesinde tatlanmış olacaktır. Son olarak, limon bu tarife asidik bir dokunuş katacak ve ayrıca vücudun yağları sindirebilmesine yardımcı olacaktır.
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