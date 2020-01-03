  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Muğla'da korkutan yangın

'da korkutan

Muğla'da korkutan yangın

03.01.2020, 11:06

'nın Fethiye ilçesinde tavukçu dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan , itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 220 sokakta bulunan tavukçu dükkanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yardım istemesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri dükkanda bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da korkutan yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN