Vücudu temizleyen doğal mucize: Glutatyon

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için vücudun ürettiği en güçlü antioksidan, glutatyon. Glutatyonun, vücudun çöpçüsü olduğunu belirten uzmanlar, "Vücutta azalmaya başladığında kalp damardan kansere pek çok ölümcül hastalığa neden olabilir" diyor. Peki, glutatyon hangi besinlerde bulunur? Glutatyon içeriği en yüksek besinler arasında yer alan ıspanak, bamya, karnabaharı sofradan eksik etmemek veya B12 takviyesi çok işe yarıyor. Ayrıca glutatyon üretimini tetiklemek için soğan, sarımsak ve lahana tüketmek gerekiyor.