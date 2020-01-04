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Bizans sikkesi satmak isterken yakalandı

Bizans sikkesi satmak isterken yakalandı
Giriş Tarihi: 4.1.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait sikkeleri satmaya çalışan bir zanlı, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ayvalık'ta İ.D, Bizans dönemine ait olduğu belirlenen 137 adet sikkeyi satmak isterken suçüstü yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen sikkelere el konulurken, şüpheli İ.D. hakkında adli tahkikata başlanıldı.

SUAT SALGIN

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