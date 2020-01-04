Domuz gribinde ocak ayına dikkat!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu domuz gribi diye adlandırılan grip türünün ilk kez 2009 yılında salgınla ortaya çıktığını ve sonrasında 10 yıl içinde kişilerin virüse karşı bağışıklığının arttığını açıkladı.

Prof. Dr. Sönmezoğlu, ancak 10 yılda bir şekil değiştirmiş ve insanların bağışıklığının olmadığı bir virüs ile başka bir salgın olmasının beklendiğini ifade etti.



'AŞI, YAŞAM KAYBI RİSKİNİ AZALTIR'

65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan, bağışıklığı zayıf olan bireyler, çocuklar, gebeler, uzun süre aspirin kullananların aşı yaptırması yaşam kaybı riskini azaltır. Grip salgını Kuzey Yarım Küre ülkelerinde, Türkiye'de de Aralık ayının son haftasında başlar. Ocak ve Şubat aylarında çok daha fazla görürüz, Mart ayından itibaren de azalmaya başlar. Her zaman olduğu gibi vakalarımız başladı. Şu anda salgın boyutunda değil ama Ocak ayı boyunca salgın boyutuna geçebilir.

'HAPŞIRANLARIN DOKUNDUĞU YERDEN HASTALIK BULAŞIYOR'

Grip virüsü taşıyan kişinin 1 metre yakınında bulunmanın ya da dokunduğu yerlere dokunmanın da virüsü yaydığını ifade eden Prof. Dr. Sönmezoğlu sözlerine şöyle devam etti: İnfluenza virüsü hasta kişiden mutlaka duyarlı kişiye bulaşıyor. Hasta olan kişinin hapşırması ya da konuşurken 1 metre yakınında bulunması ve hapşırdıktan sonra eliyle aldığı solunum sekresyonlarının dokunduğu yerlere duyarlı kişinin de dokunmasıyla bulaşıyor. Burada hijyen çok önemli. Kış aylarında özellikle çocukların ellerini sık yıkaması gerekiyor. Öksüren ve hapşıranların elleriyle ağızlarını kapatmaması gerekiyor. Eğer hiçbir şey bulamıyorsa dirseğine veya eldiveni ile ağzını kapatarak hapşırması çok önemli.