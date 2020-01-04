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Hayvansever Alman gelin

Hayvansever Alman gelin
Giriş Tarihi: 4.1.2020

Almanya'da doktor olarak görev yaptığı sırada görme engelli Namık Tuncel'e gönlünü kaptırarak, işini ve kariyerini geride bırakan Alman gelin Sandy, sokak hayvanları için hazırladığı projeyi minik öğrenciler ve velileriyle birlikte hayata geçirdi. Hafta sonu tatilinde bir araya gelen ekip, sokak hayvanları için evlerinde kullanmadıkları eski giyim eşyalarını sokak hayvanlarının oynayacağı oyuncak haline getirdi. Alman gelin Sandy Tuncel, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

SUAT SALGIN

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