Yılbaşı kilolarından günde 2 bardak süt ile kurtulun!

Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesini öneriyor. Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor

Günde içeceğiniz 2 bardak süt, yılbaşı döneminde alınan kilolardan kurtulmanıza yardımcı olabilir! Glisemik indeksi yüksek olan süt, diyet yaparken tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor.

ÇAĞIN TEMEL SORUNU

Sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez bir besin olan sütün hayatın her döneminde tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, "Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan, glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli yer tutuyor" dedi.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI DA TÜKETİN

İnanç ayrıca, kış mevsiminde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarında artma olurken, içeriğinde 40'tan fazla besin öğesi bulunan sütün; grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde de önemli rol oynadığını vurguladı.



DAHA UZUN SÜRE TOKLUK

Sütün içindeki süt yağı da vücut ihtiyacı olan yağ asitlerinin alınması açısından önemlidir. Süt yağındaki fosfolipitler beyin ve sinir hücrelerinin oluşmasına yardım eder. Yiyeceklerin içindeki yağda çözünen vitaminler olan Vitamin A,D,E,K'nin vücut tarafından kullanımını sağlar. Süt hayvansal bir gıda olmasına rağmen kolesterol oranı düşüktür. 100 mlt sütte ortalama 12 gram kolesterol vardır. Sütün içindeki bu yağ asitleri mide boşalma zamanını uzatarak kişiyi daha uzun süre tok tutar. Acıkma hissini azaltır.