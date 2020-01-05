Anne sütü internete düştü!

Doğum sonrası sütü fazla olan anneler, bu mucizevi besini internet siteleri üzerinden yasal olmayan şekilde satışa çıkardı. Ailelerden bazıları bunu hayır için yaptıklarını belirtirken, bazılarının da anne sütünün 100 miligramını 100 liradan sattıkları öğrenildi.

Bebek ve anne için yararı saymakla bitmeyen anne sütü, artık sanal ortam üzerinden de satılmaya başlandı. Sütannelik kavramı, artık internette! Anneler sütünü satmak için veya anne sütü satın almak için internet üzerindeki bazı sitelerde ya da bloglarda yasal olmayan yollarla bir araya geliyor. İnternet üzerinden satışı yapılan anne sütünü, genellikle çocukları için yeterli süte sahip olmayan veya bir hastalığı olan aileler satın alıyor. Bazı aileler bu sütü ücretsiz verirken bazıları ise 100 miligramını, 100 liradan satışa sunuyor.



TİCARETE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Mikrobiyolog Öğr.Gör. Dr. İpek Ada, "Emziren anneler yasal olmayan sitelerdeki annelerden süt arayışında bulunuyorlar. Bu iş ticarete dönüşmüş durumda. Bu siteler yasal değil ve ne yazık ki ülkemizde mililitre başına 200 liraya kadar bu sütler satılıyor. Eskiden de süt annelik vardı fakat bu tanıdık yakın çevreden temin edilirdi. Son yıllarda ülkemizde bunlar sanal ortamda yaygınlaştı. Bebeğin anne sütüne ulaşması en doğal ve mahrem haklarından biri ve bunun ticarete dönüştürülmesi, para karşılığı satılmasını hoş karşılamıyoruz" diye konuştu.



HER TÜRLÜ HASTALIK BULAŞABİLİR

ANNELERİN başka bir annenin sütünü almadan önce dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan Öğr. Gör. Dr. İpek Ada, "Sütanneye herhangi bir tahlil yaptırılmıyor. Bu sütte HIV, hepatit gibi bulaşıcı hastalıklar olabilir. Emzirme yoluyla bazı hastalıklar anneden bebeğe geçebilir. Anne alkol ya da sigara kullanıyor olabilir. Çocuğa habersiz bir şekilde bu hastalıkların bulaşmasına neden olursunuz" ifadelerini kullandı.