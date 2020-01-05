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Haberler > Yaşam > Yumurtayı 2 hafta boyunca bu şekilde tüketirseniz...

Yumurtayı 2 bu şekilde tüketirseniz...

Yumurtayı 2 hafta boyunca bu şekilde tüketirseniz...

05.01.2020, 10:47

2 HAFTA BOYUNCA GÜNE YALNIZCA BEYAZ OMLET İLE...

Sağlıklı beslenmeye büyük önem veren Christine Yu isimli kadın yaptığı deney ile beyaz omletin tüm etkilerini ortaya koyuyor. İşte 2 güne yalnızca beyaz omlet ile başlayan Christine'in şaşırtıcı deneyinin sonuçları...

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