2 HAFTA BOYUNCA GÜNE YALNIZCA BEYAZ OMLET İLE...
Sağlıklı beslenmeye büyük önem veren Christine Yu isimli kadın yaptığı deney ile beyaz omletin tüm etkilerini ortaya koyuyor. İşte 2 hafta boyunca güne yalnızca beyaz omlet ile başlayan Christine'in şaşırtıcı deneyinin sonuçları...
Yumurtayı 2 hafta boyunca bu şekilde tüketirseniz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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