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4’lük ’i salladı

4’lük deprem İzmir’i salladı
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'İN Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde meydana geldi. ve çevresinde hissedildi. Afet ve 'ndan () yapılan açıklamaya göre, kentte, önceki gece saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

İZMİR'İN Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Urla ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, önceki gece saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.
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