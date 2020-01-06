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Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli

Balıkesir Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli

06.01.2020, 22:10

'in Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

AA

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